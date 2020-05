Xuxa volta à Globo nesta sexta em “Conversa com Bial”

A nova temporada, que estreou na última segunda-feira (18), do “Conversa com Bial” voltou com tudo para a programação da Globo . Apesar da atração acontecer na dinâmica de lives, com cada um na sua casa por conta da pandemia do novo coronavírus, Xuxa Meneguel será a próxima entrevistada do programa, que irá ao ar na virada deste sexta-feira (22) para sábado (23).

Fora da Globo desde 2014, Xuxa voltará à emissora para discutir assuntos polêmicos e complicados com Pedro Bial como seu processo de envelhecimento e como lida com isso, a hiperssexualização dos anos 1980 e sua relação com a única filha, Sasha Meneghel.

Além de Xuxa , outros convidados como Glória Maria e Lima Duarte fizeram parte da nova temporada da atração da Globo comandada pelo jornalista Pedro Bial.