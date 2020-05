Xuxa se arrepende de ter criticado a Globo: “Fui mimadinha”

Em uma live compartilhada com a estilista Martha Medeiros no Instagram nesta sexta-feira (29), Xuxa Meneghel comentou sobre sua entrevista ao jornalista Pedro Bial no programa “Conversa com Bial”, da Globo , que foi ao ar nesta semana e admitiu que se arrepende de ter criticado sua antiga emissora.

Divulgação Xuxa

Na conversa, a apresentadora afirmou que não existe perspectiva de que ela retorne à emissora e negou os rumores de que sua participação durante a semana na Globo teria causado um desconforto na Record . “Falaram que a Record ficou chateada por eu ter aparecido no Bial. Não há nenhuma verdade nisso. Não é verdade também que exista alguma conversa [de volta para a Globo]. Tenho grande carinho pelas casas. Se eu falei que estava chateada com a Globo, me arrependo”, disse Xuxa .

Leia também: Xuxa aparece nua e arranca suspiros: “Morri com essa foto”

“Eles [na Globo] me fizeram rainha e fui mimada pela emissora. Se na reta final falei que estava chateada com a Globo, fui mimadinha. Tenho profundo carinho pela Manchete, pela Globo e pela Record. Sempre fui respeitada por todas as casas por onde passei”, completou Xuxa .