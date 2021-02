Xuxa quer que Pedro Bial dirija seu documentário no Globoplay

Reprodução Instagram Xuxa Meneghel





Xuxa Meneghel está voltando definitivamente para sua antiga casa, a Globo. Depois de cinco anos na Record, a apresentadora participou do ‘Caldeirão do Huck’ deste sábado (27) e tem projetos para o Globoplay.

Além de uma série infantil e um filme de ficção, a apresentadora planeja um documentário sobre sua carreira. Segundo informações do colunista Fefito, Xuxa planeja um documentário sobre sua história e deseja que ele seja dirigido e roteirizado por Pedro Bial. O interesse teria surgido no ano passado, quando ela foi entrevistada no ‘Conversa Com Bial’.

Apesar do convite, segundo Fefito, o posto ainda não foi oficializado. Nas entrevistas, a famosa também faz mistério, mas afirma que será alguém muito querido por ela.

Bial já dirigiu o documentário ‘Jorge Mautner – O Filho do Holocausto’, em 2012, e escreveu o roteiro de um musical sobre Chacrinha, que foi transformado em longa-metragem e minissérie.