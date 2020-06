Xuxa pretende se aposentar dos palcos em 2021: “Última viagem da nave”

Neste fim de semana, os fãs de Maiara e Fernando Zor se assustaram com a possibilidade do término do casal. Mas, os dois decidiram fazer uma live para esclarecer o motivo de terem parado de se seguir no Instagram .

“Ela me mandou um “te amo” e eu estava aqui rápido e mandei coração e daí foi o suficiente para a guerra começar. ‘Como assim você quando falo eu te amo, você manda coração? Daé eu falei, ‘Ué o coração é a mesma coisa’. E ela: ‘Eu falei te amo e você não falou de volta’. E eu mandei outro coração. Aí se irritou mesmo. Tinha tomado uma cachaça com a Marília e Maraisa “, contou ele sobre Maiara .

O artista disse que está acostumado com jeito bravo da namorada e que não corre mais atrás dela quando eles brigam. “Fico na minha sossegado porque sei que ela vai voltar. Só fico esperando o pedido de desculpas”, riu.

“Ele nem me ligou. Daí que dá mais raiva. Perdi a minha credibilidade. Quem é que não briga. Briguei mesmo, deletei as fotos… Você nem comenta os meus posts. Todo mundo diz que você é insensível”, disse Maiara.

No fim, os dois esclareceram que não terminaram o namoro e que apenas estão passando a quarentena em casas separadas, ela em Goiás e ele em São Paulo. “A gente não terminou. O povo inventa. Sou impulsiva. O Instagram é meu. Eu apago as fotos se eu quiser. Mas não vou fazer mais isso, não”, afirmou Maiara . “Preciso de um tempo aqui, mas não é de você não”, finalizou ele.