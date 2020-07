Xuxa Meneghel causa na web ao concordar que “religioso na política não dá certo”

Reprodução Instagram Xuxa Meneghel





Ao publicar um trecho do vídeo no Instagram, criticar e repercutir a fala do novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, de que “as crianças devem ser educadas com dor”, Xuxa Meneghel leu de tudo um pouco. Mas não abaixou a cabeça, não. Pelo contrário! Para os que faziam questão de relembrar e jogar “na cara” dela a cena do filme “Amor Estranho Amor”, de 1982, que causou polêmica por mostrá-la nua ao lado de um menino de 12 anos, a estrela da RecordTV pedia o endereço da pessoa para enviar uma cópia do longa, dirigido por Walter Hugo Khouri, um dos mais importantes nomes do cinema nacional.

Outro momento acalorado foi quando a “rainha dos baixinhos” curtiu e respondeu com “você tem razão” ao comentário de um seguidor de Chavantes, no interior de São Paulo. “Colocar religioso em política não dá certo. Essa gente é tudo louca e fora do cabo. Para mim, esses caras querem chegar ao poder para impor o modo de vida deles para os outros, isso, sim. Bando de safados e exploradores da fé alheia.” Muitos repreenderam a atitude da artista. Mas, enquanto uma seguidora declarou, bufando, que “nem todos são loucos. Digo, porque houve concordância na fala dele”, a outra ressaltou: “Lamentável que ache isso, o Brasil é um país cristão. Espero que deixe clara essa sua opinião quando estiver em seus programas de TV”. Definitivamente, não é fácil agradar todo mundo.