Xuxa lamenta morte de pet e aponta erro médico

Na noite da última quarta-feira (11), Xuxa Meneghel atualizou sua conta do Instagram com um desabafo sobre seu cachorro Dudu, que morreu há um ano após passar por exames veterinários.

“Faz um ano hoje que tiraram meu filho de pelos de mim. Foi fazer um exame da coluna e, antes, foram feitos todos os exames: coração, sangue, urina. Tudo perfeito, mas erraram, e ele não voltou para casa, nem me pediram desculpas. Sei que não o traria de volta, mas isso é para mostrar que a vida não vale nada para certas pessoas”, iniciou Xuxa .

“Vão dizer que era só um bichinho e que pessoas passam por isso diariamente. Mesmo assim eu repito: era uma vida. (…) Só posso dizer que tiraram meu maior companheirinho, que só sabia me amar, que falta ele me faz. E essas pessoas continuam trabalhando no mesmo ramo. Espero que tenham aprendido e não façam mais, para outros duduzinhos não terem de pagar com suas vidas”, continuou a apresentadora da Record .

Há um ano, Xuxa anunciou a morte de Dudu no Instagram . À época, ela contou que o cachorro morreu em um exame de ressonância magnética. “Infelizmente, tenho que aceitar que teve ‘problema de percurso’ pois foi assim que os médicos disseram”, disse.