Xuxa fala sobre grupo no WhatsApp com Angélica e Eliana

Reprodução Larissa Erthal

Larissa Erthal, apresentadora da Band que está grávida, bateu o carro na última segunda-feira (09).

Em sua rede social, ela explicou que a gestação está lhe rendendo alguns “efeitos colaterais”, dentre eles a distração e a falta de noção de espaço, o que fez com que ela batesse o carro em um estacionamento.

“Minha cabeça simplesmente não funciona. Não tenho memória, não tenho foco, não tenho noção espacial, me desequilibro, tropeço toda hora. Hoje, por exemplo, bati o meu carro. Não foi nenhuma grande batida, está tudo certo, não me machuquei, não bati em ninguém, mas eu fui fazer a curva dentro da minha garagem e arranhei a lateral inteira do carro na pilastra, uma curva que estou acostumada a fazer todos os dias”, contou a jornalista.

“Fui fazer a curva. Na hora que senti batendo, era para ter parado e dado ré, mas o que eu fiz? Acelerei para a frente a lateral inteira do carro. Sério, ficou bonito! Depois, fui olhar a pilastra, arrancou até cimento”, relembrou ela.

Larissa Erthal está no quinto mês da gestação e pretende ficar no ar até dias antes do parto. Todavia, ela teme que sua baixa concentração a prejudique no trabalho: “Eu sou jornalista, trabalho com programa ao vivo na Band, tenho até medo de falar alguma besteira, porque memória não estou tendo nenhuma”.