Xuxa e Marlene Mattos se reencontram após 19 anos afastadas

Xuxa e Marlene Mattos fizeram parceria de sucesso





Xuxa Meneghel e a diretora Marlene Mattos reencontraram neste sábado (27) após 19 anos de rompimento de uma parceria de sucesso.

Segundo a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, o encontro aconteceu durante a gravação do documentário de Xuxa produzido pela Endemol e co-produzida pela Globoplay, com direção é Pedro Bial e Cassia Dian. A jornalista recebeu uma foto das gravações do reencontro das duas.

Xuxa e Marlene, que formaram uma das parcerias mais bem sucedidas da história da televisão brasileira, foram à Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, para a primeira gravação da série biográfica sobre a vida da Rainha dos Baixinhos.

Blad Meneghe, sobrinho de fotógrafo de Xuxa, registrou o encontro entre a apresentadora e Marlene Mattos





Desde o início da produção, Xuxa concordou em ter Marlene no projeto e disse que não seria possível contar a história dela sem Marlene. Ainda segundo Bergamo, a reunião das duas foi emocionante e inicialmente tensa, e durou duas horas. Elas abriram o coração e falaram sobre tempos passados, mágoas, e ressentimentos.

Marlene Mattos é madrinha de Sasha, filha de Xuxa com Luciano zafir. As duas romperam em 2002 por divergências profissionais. Xuxa queria continuar apresentando programa infantil na época e a empresária não concordava.