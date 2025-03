Xuxa e Angélica gravam música juntas e emociona fãs: ‘Qual é a cor da amizade’

No dia 27 de março, o novo álbum Só Para Baixinhos 14 chega às plataformas digitais com uma parceria inédita: Xuxa Meneghel e Angélica juntas em uma única música. Nas redes sociais, as apresentadoras confirmaram o novo lançamento, que contará com um videoclipe inédito de “Qual é a cor da amizade”.

Na tarde desta quarta-feira (19), Xuxa Meneghel e Angélica compartilharam com seus seguidores mais detalhes dos bastidores do videoclipe. A Rainha dos Baixinhos, que já afirmou não chorar com facilidade, confessou que se emocionou com a parceria musical.