Xuxa diz que silicone já estourou e se arrepende de cirurgias

Reprodução/Instagram Xuxa fala sobre cirurgias e críticas

Em entrevista para a Veja Rio, Xuxa fala sobre cirurgias que já fez, arrependimento e críticas. “Coloquei silicone no peito e estourou, depois encapsulou três vezes e ainda saiu do lugar. Estou rezando para ter tido que mexer pela última vez”, fala.

“Na primeira, a médica, sem minha autorização, alterou outras partes do corpo, até Botox aplicou, e eu odiei o resultado. Tenho fibrose até hoje e me arrependo muito de ter feito”, continua.

Mesmo com o arrependimento, Xuxa ainda considera fazer mais um procedimento estético no pescoço, a única parte do corpo que a incomoda. “Iria amar fazer algo para esticá-lo, mas tenho medo do resultado não ser bom. Deixo para mais para frente. Sabe-se lá se eu um dia acordo com vontade e entro na faca?”.

Críticas

Xuxa também comenta sobre as críticas que escutou de mulheres ao longo de sua carreira. Ela ouviu comentários negativos sobre as rugas, o cabelo raspado e as roupas. “Nós, mulheres, queremos, exigimos respeito, mas somos as primeiras a desvalorizar, a desrespeitar a nós mesmas. É surreal você se meter, criticar o outro por sua imagem”, pontua.

Ela também fala que se considera feminista e reforça a necessidade de mulheres se apoiarem. “Acho a luta do feminismo de extrema importância. A mulher está longe de ocupar um lugar de igualdade e tem muito caminho pela frente. Por outro lado, também acho que as primeiras a se desvalorizar são elas mesmas, coisa que eu não vejo acontecer com os homens”.