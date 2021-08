Xuxa diz que Marcos Mion vai arrasar na Globo: “Eu o amo”

Reprodução/Instagram Xuxa comemora ida de Marcos Mion para a Globo





Xuxa comemorou a chegada de Marcos Mion na TV Globo, confirmada nesta sexta-feira (6) . Em uma postagem do colunista Leo Dias, no Instagram, sobre a ida de Mion para a emissora, a apresentadora escreveu:

“Eu amo. Amo! Ele vai arrasar. Senhor daria uma grana preta pra saber o que se passa na cabeça de uns invejosos… Mion, tia Xuxa te adora”, comemorou ela.

Mion irá assumir o Caldeirão a partir de 4 de setembro. Ele, que fez muito sucesso no comando de “A Fazenda 12”, deixou a Record TV após dez anos na emissora no início do ano. Em abril, Mion foi contratado pela Netflix, onde apresentaria reality shows e desenvolveria documentários. E o contrato com a gigante do streaming se tornou uma dor de cabeça para Mion, que precisará pedir demissão antes mesmo de iniciar suas atividades na plataforma.

O apresentador comemorou a sua ida para a Globo: “Finalmente”, disse ele nas redes sociais. O apresentou contou ainda que recebeu ligação de Luciano Huck para lhe desejar boa sorte. Huck irá assumir o “Domingão” também em setembro.