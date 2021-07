Xuxa comemora melhora de Luciano Szafir: ‘Orações de vocês’

Reprodução Xuxa comemora melhora de Szafir





A cantora e apresentadora Xuxa Meneghel comemorou a saída do ex Luciano Szafir da UTI após complicações da Covid-19 na noite desta terça-feira (20).

Xuxa publicou uma foto da filha Sasha Meneghel ao lado do pai e vibrou com os bons resultados de recuperação apresentados por Szafir. “Quando a felicidade de ver o pai recuperado passa a máscara e o coração… ta tudo nessa foto , amor de pai, amor fe filha e as orações de vcs, bgda a todos os médicos e as boas energias.”, escreveu Xuxa.





Luciano Szafir está internado desde o dia 22 de junho em um hospital do Rio de Janeiro (RJ) por causa de complicações da Covid-19. Essa é a segunda vez que o ator é infectado. Durante o período, o ator teve uma embolia pulmonar e depois um sangramento no abdômen.

Veja: