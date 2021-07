XP Investimentos deve lançar BDRs na Bolsa após separação com o Itaú; entenda

Após a aprovação do “ divórcio ” entre a XP Investimentos e o Itaú Unibanco (ITUB4), as duas maiores forças do mercado brasileiro devem se movimentar.

Desse modo, a XP caminha para sua estreia na Bolsa brasileira (B3), com os Brazilian Depositary Receipts (BDR) . Em contrapartida, o Itaú Unibanco está em busca de recursos para avançar sobre o seu novo rival.

Previsão de estreia

A princípio, a previsão é que a negociação da XP Investimentos na Bolsa de Valores aconteça em setembro deste ano.

