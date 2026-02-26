Xororó mostra talento na marcenaria e constrói carriolinha para netos: ‘Vô Gepeto’

O cantor Xororó, de 68 anos, mostrou nesta quinta-feira (26) que também leva jeito para a marcenaria. O artista revelou que construiu uma carriolinha de madeira para os netos, Otto, de 8 anos, e Lara, de 4, filhos de Junior Lima com Monica Benini.

Nas redes sociais, o sertanejo contou que precisou reforçar o brinquedo após uma das partes quebrar. “O pezinho da carriolinha que eu fiz para os meninos quebrou. Já fabriquei o novo e está pronto para ser fixado, só falta colocar o reforço”, explicou ele, mostrando cada etapa do reparo.

Parceiro musical de Chitãozinho, o cantor colocou a mão na massa: cortou madeira, lixou, pregou, colou e finalizou com uma nova demão de verniz. O resultado encantou os seguidores, que elogiaram o cuidado e a dedicação do “vovô raiz” com os netos.