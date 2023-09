Xô, azar! 3 simpatias para ter mais sorte até o fim do ano

Ainda dá tempo de prosperar em 2023. Descubra algumas simpatias para ter mais sorte até o fim do ano

O ano está chegando ao fim e você sonha em atrair muitas coisas boas ainda em 2023? Saiba que dá tempo e o Universo pode dar uma mãozinha nessa missão.

Por isso, selecionamos as melhores magias que terão um efeito rápido em sua vida. Confira as simpatias para ter mais sorte até o fim do ano:

Para a sorte ficar ao seu lado

Em uma noite de Lua Nova, acenda três velas laranjas em um prato. Em seguida, acenda um incenso de aroma suave e o coloque em um copo cheio de arroz. Agora, repita enquanto atrai positividade para ter mais sorte até o fim do ano: “Deusa da Sorte, atenda-me enfim: Deusa da Sorte, corra para mim. Saiba que, quando a Lua Cheia chegar, a sorte vai estar ao meu lado”. O que restar das velas, do incenso e do arroz, deve ser descartado em uma lixeira perto de sua casa. O copo e o prato podem ser lavados e usados como de costume.

Para atrair mais sorte

Este ritual pode ser feito durante a Lua Nova ou Crescente. Primeiramente, coloque pétalas de uma rosa vermelha dentro de um pires branco e acenda uma vela branca no mesmo pires. Repita este ritual por sete dias, sempre trocando as pétalas de rosa e colocando em volta da vela um punhado de sal grosso. Em seguida, faça uma oração de sua preferência para ter mais sorte até o fim do ano e agradeça o que será atraído. Você pode repetir esta simpatia uma vez por mês.

Para potencializar a sorte

Em uma quarta-feira, pegue um recipiente de água e coloque-o ao sol. Em seguida, em um local calmo de seu lar, coloque uma estatueta de Coruja. Então, deixe a água receber os raios solares durante todo o dia. À noite, salpique a água solar na estátua da Coruja. Para ter mais sorte até o fim do ano, este ritual pode ser repetido todas as quartas-feiras, durante um mês. Contudo, não se esqueça de trocar a água do recipiente sempre que repetir a simpatia. Evite que alguém toque na estátua enquanto a magia está sendo realizada.