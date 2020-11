Xiaomi promete celular com recurso secreto melhor que o iPhone 12 Pro

Unsplash/Sara Kurfeß Twitter disponibiliza Stories para o mundo todo

O Twitter afirmou que pretende inaugurar salas de chat por voz, iniciando os testes deste recurso ainda em 2020, mas sem indicar uma data exata. A ideia vem para fazer frente à Clubhouse, a rede social restrita para convidados que participam de conversas por meio de mensagens de áudio. Ao mesmo tempo, a empresa também confirmou que os Fleets , ou “tuítes que somem em 24h”, estão disponíveis para todos os usuários.

A fim de competir com a Clubhouse, o Twitter disse que os testes a serem abertos serão liberados primeiro a públicos de minorias – mulheres, negros e perfis LGBTQIA+. A ideia é estabelecer uma plataforma na qual o usuário que criar a sala de chat por voz tenha controles exclusivos de condução e moderação, evitando que pessoas mal intencionadas possam tomar conta da discussão.

A rede social também está estudando formas de convidar usuários para participar das salas, seja por mensagem direta ou por meio de um tuíte. Isso, aliado à ideia de controlar a conversa, coloca a rede social de microblogs (em tese) um passo à frente da Clubhouse, que vem sendo reconhecida como um ponto de controvérsias ao não oferecer moderação. Além disso, tornou-se um ponto onde empresários criticam jornalistas e membros de movimento de extrema-direita atacam minorias.

Fleets para todos

Já o Fleets, a forma de “postagem efêmera” que o Twitter encontrou para competir com os Stories do Instagram e os “snaps” do Snapchat , foi liberado a toda a base de usuários da rede. Conforme anunciado pela empresa nesta terça-feira (17), “por meio de nossos testes no Brasil, Itália, Índia e Coréia do Sul, nós descobrimos que o Fleets ajudou as pessoas a se sentirem mais confortáveis ao entrar em uma conversa — vimos pessoas falarem mais no Twitter com o Fleets”, disseram o diretor de design, Joshua Harris, e o gerente de produtos, Sam Haveson.

“Os usuários mais novos do Twitter disseram que o Fleets é uma forma mais simples de mostrar o que estão pensando. Como eles desaparecem depois de um dia, os Fleets ajudaram as pessoas a se sentirem mais confortáveis ao compartilharem pensamentos, opiniões e sentimentos”, continuaram os executivos.

O Brasil foi o primeiro mercado da rede social a receber o recurso , em março deste ano, e, depois de um tempo, vê-lo em uso por membros locais do Twitter – e nem tanto por usuários estrangeiros -, tornou-se tão comum que a notícia realmente pegou alguns de surpresa. Basicamente, os Fleets têm funcionamento igual aos Stories que você vê em outras redes: são publicações que desaparecem após 24 horas.

Diferentemente de seus concorrentes, porém, o Twitter não avisa quando alguém “tira print” de um Fleet que você publicou. Todas as outras interações que você vê nos Stories, porém, também valem aqui: tocar em um tuíte compartilhado pelo Fleets abrirá a interface de envio de mensagem direta ao autor, da mesma forma que o fazem as DMs do Instagram . Também é possível visualizar o tuíte compartilhado diretamente e interagir com ele publicamente, pelo mesmo caminho.

Para o futuro, o Twitter afirma que pretende expandir os recursos do Fleets, mencionando a inclusão de stickers e outras figuras gráficas em seu anúncio.