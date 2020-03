Xiaomi oferece troca de bateria por R$ 32 reais na China

arrow-options Divuldação/Xiaomi Xiaomi Mi 10 vende muito na China





Com os recentes problemas envolvendo o coronavírus , o mercado de smartphones na China foi um dos segmentos mais afetados. Em fevereiro deste ano, estima-se que houve uma queda de 50% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado.

No entanto, Pan Jiutang, diretor de investimentos da Xiaomi , declarou que os aparelhos mais recentes da empresa, a linha Mi 10 , venderam bem, nada muito diferente das 490 mil unidades de iPhone vendidas no mesmo mês no país. Esse número é bastante expressivo, considerando que o aparelho foi lançado há apenas duas semanas.

A relação do baixo preço com o alto desempenho deve ser um dos fatores que transformam o Mi 10 em um aparelho bastante popular. Era de se esperar que as vendas seriam promissoras. No início de sua comercialização, a Xiaomi divulgou um comunicado à imprensa informando que o primeiro lote foi esgotado em apenas um minuto .

Por enquanto, esse número se refere apenas aos aparelhos vendidos na China . Entretanto, esse cenário pode mudar em breve, já que a versão global do aparelho deve chegar ao mercado em 27 de março.