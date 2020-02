Xiaomi Mi 10 ganha data de lançamento e tem foto divulgada; confira

arrow-options Divulgação/Xiaomi Xiaomi Mi 10 tem data de lançamento divulgada





A Xiaomi anunciou oficialmente a data de lançamento do seu novo smartphone top de linha, o Mi 10 . De acordo com uma postagem no Weibo , detalhes do aparelho vão ser revelados primeiramente na China no dia 13 de fevereiro. Por conta da epidemia de coronavírus , o lançamento vai acontecer somente online . Depois, no dia 23, O Mi 10 terá lançamento global, em Barcelona, antes do MWC 2020 .

É esperado que a empresa lance duas versões, o Mi 10 e o Mi 10 Pro . Já foi confirmado que a linha vai ser equipada com o Qualcomm Snapdragon 865 . Segundo rumores, os dispositivos vão ser compatíveis com a tecnologia 5G . Junto ao anúncio, a Xiaomi divulgou uma imagem que mostra o design do celular.

A foto confirma que pelo menos um dos modelos, provavelmente o Mi 10 Pro , possui um conjunto quádruplo de câmera , com a principal de 108 MP. O Mi 10 deve contar com um sensor de 64 MP. A câmera de selfie foi encaixada em um furo na tela do lado esquerdo superior.

O Mi Pro 10 deve custar 3.799 yuanes, R$ 2.348 em conversão direta, com 12 GB de RAM e 128 GB de memória. Enquanto isso, o Mi 10 deve ter preço de 3.100 yuanes, em conversão direta, R$ 1.912.