Xiaomi lança tecnologia antirroubo mas governo chinês impede uso

Divulgação/Xiaomi Xiaomi Mi Mix 4

A Xiaomi anunciou na última sexta-feira (13) que um dos recursos mais elogiados do Mi Mix 4 não vai existir. A tecnologia antirroubo do smartphone topo de linha da empresa não foi aprovada pelos órgãos reguladores chineses.

O recurso permitiria que os usuários encontrassem seus celulares mesmo com o chip removido. Isso é possível porque o Mi Mix 4 conta com um cartão SIM virtual, que permite que a conexão à internet continue funcionando. Além disso, outro chip só pode ser instalado com a autorização do dono do smartphone.

De acordo com a Xiaomi, o recurso antirroubo não vai funcionar porque a empresa não obteve aprovação dos órgãos reguladores e não está de acordo com as regras vigentes.