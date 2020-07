Xiaomi lança Redmi 9, Mi TV Stick e mais cinco dispositivos no Brasil; confira

Divulgação Xiaomi fez sete lançamentos nessa quarta-feira

Nesta quarta-feira (29), a Xiaomi anunciou a chegada de novos dispositivos ao Brasil. Um dos grandes destaques é o lançamento do smartphone Redmi 9 , além da Mi Smart Band 5 , a quinta geração da pulseira inteligente que é bastante popular por aqui. No total, foram anunciados sete produtos, descritos abaixo.





Redmi 9 – R$ 1.899,00

Contando com uma configuração intermediária, este aparelho da linha Redmi traz uma tela FullHD de 6,3 polegadas com um notch em gota. Já para fotos e vídeos, este celular vem com 4 câmeras traseiras, que contam com a IA para terem as suas imagens melhoradas. O seu sensor principal é de 13 megapixels e permite que fotos sejam capturadas com a resolução máxima de 4128 x 3096 pixels, além de gravar vídeos em Full HD. Por fim, a sua câmera para selfies é de 8 MP.

Mi Smart Band 5 – R$ 499,00

Divulgação Mi Smart Band 5





A pulseira inteligente da Xiaomi é uma das opções preferidas dos brasileiros que querem manter a boa forma e monitorar sua saúde com eficiência. Já este novo modelo vem com uma tela Super AMOLED um pouco maior e com a capacidade de mostrar mais cores. Outro destaque do produto fica para a sua autonomia, pois a sua bateria pode apresentar uma duração de até 14 dias interruptos de utilização.

Mi Smart Band 4C – R$ 299



A novidade, que não tem relação com a Mi Band 4 , tem uma tela colorida de 1,14 polegadas. A pulseira tem monitor de frequência cardíaca e qualidade de sono. A promessa é de que a bateria dura 14 dias longe das tomadas.

Mi TV Stick – R$ 499,00



As smart TVs fazem bastante sucesso por conta de trazer as funções de diversos aplicativos famosos como a Netflix para a sua tela, mas não é todo mundo que está disposto a investir em um produto destes. Já o Mi Stick TV acaba sendo uma solução para que televisores convencionais com uma porta HDMI possam rodar o Android TV .

Além disso, esse dongle da Xiaomi também é capaz de melhorar o áudio dos conteúdos reproduzidos nele graças às tecnologias DTS Surround e Dolby Audio. Não apenas isso, o Mi Stick TV também possui um ” chromecast integrado”, que permite a você interagir com ele usando o seu celular para, por exemplo, espelhar um vídeo sendo reproduzido localmente nele em sua televisão.

Mi True Wireless Earphones 2 Basic – R$ 399,00



Os fones de ouvido true wireless, aqueles que não contam com nenhum fio em seu corpo, estão cada vez mais populares devido ao conforto que oferecem. Já este modelo da Xiaomi tem como destaque a capacidade de oferecer uma autonomia para reproduzir músicas de forma contínua por até 5 horas.

Não apenas isso, para melhorar a qualidade das chamadas, o fone também traz microfones duplos e conta com o suporte para conexões Bluetooth 5.0 .

Mi Router 4A Gigabit – R$ 399,99

Pela primeira vez, a Xiaomi está lançando um de seus roteadores por aqui, que como o seu nome já denuncia, é Gigabit e pode oferecer conexões rápidas. O dispositivo conta com memória RAM de 128 MB e 16 MB de ROM.

Mi Smart Sensor Set 2 – R$ 999,99

Já pensando em pegar um mercado que está crescendo bastante, a Xiaomi este kit de automação para dispositivos inteligentes , que conta com dois sensores de presença, dois sensores de abertura e um interruptor inteligente.