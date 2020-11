Xiaomi lança Mi 10T e Mi 10T Pro no Brasil com câmera de até 108 MP

Divulgação/Xiaomi Xiaomi Mi 10T Pro chega ao Brasil nesta quinta-feira

A Xiaomi lança, nesta quinta-feira (12), dois novos smartphones no Brasil. O Mi 10T e Mi 10T Pro são os modelos mais completo que a marca traz para o país, competindo com os topo de linha do mercado nacional.

Os principais atrativos dos modelos são câmeras que chegam a 108 MP , telas de 144 Hz (que permitem jogos e vídeos em alta qualidade), baterias de 5.000 mAh e processador Qualcomm Snapdragon 865 , compatível com a tecnologia 5G . Mi 10T e Mi 10T Pro serão vendidos em todo o Brasil por preços que variam entre R$ 5.499,99 e R$ 6.999,99.

Conheça os modelos

Os dois celulares são muito parecidos, se diferenciando apenas na câmera e nas memórias RAM e de armazenamento. No design, eles têm um furo na tela para abrigar a câmera frontal e, na traseira, têm três lentes, uma delas colocada em posição de destaque.

Divulgação/Xiaomi Xiaomi Mi 10T é o modelo mais simples da linha

O processador de ambos é o Snapdragon 865, da Qualcomm, bastante poderoso. A Xiaomi promete que os “usuários também poderão experimentar jogos de nível de PC”, devido a presença da GPU Qualcomm Adreno 650 . O celular também é compatível com a tecnologia 5G que, vale lembrar, ainda deve demorar para chegar ao Brasil .

Já no que diz respeito à bateria, Mi 10T e Mi 10T Pro vêm equipados com 5.000 mAh. Na caixa, os celulares trazem um carregador de 33W que, de acordo com a Xiaomi, completa 100% de carga em 66 minutos.

No que diz respeito ao armazenamento, o Mi 10T traz 128 GB, enquanto o Mi 10T Pro traz 256 GB. A memória RAM , que acompanha o processador , também é diferente: 6 GB no Mi 10T e 8GB no Mi 10T Pro.

O conjunto de câmeras

Um dos principais destaques da linha Mi 10T são as câmeras . Ambos os modelos possuem três lentes na parte traseira, sendo uma grande angular de 13 MP e uma macro de 5 MP. A lente principal, outra grande angular, tem 108 MP no Mi 10T Pro e 64 MP no Mi 10T . Na parte frontal, ambos os dispositivos possuem câmera de 20 MP.

Além das boas especificações, os celulares ainda trazem ajuda de software para alguns recursos bastante interessantes. Com os novos celulares da Xiaomi, dá para fazer fotos de longa exposição, capturar multidões em movimento e até mudar a cor do céu em dias nublados.

Outra novidades é a função Photo Clones , que captura quatro elementos e os une em uma única foto. Também é possível fazer vídeos com a função, e as câmeras filmam em qualidade até 8K .

O Mi 10T chega ao brasil nas cores preta e cinza. O Mi 10T Pro está disponível em cinza, azul e preto.

Xiaomi Mi 10T Pro: as especificações

Processador : Qualcomm Snapdragon 865 com 5G

: Qualcomm Snapdragon 865 com 5G Memória RAM: 8 GB

8 GB Armazenamento: 256 GB

256 GB Tela: 144 Hz

144 Hz Bateria: 5.000 mAh com carregador de 33 W

5.000 mAh com carregador de 33 W Câmera frontal: 20 MP

20 MP Câmera traseira: 108 MP + 13 MP + 5 MP

108 MP + 13 MP + 5 MP Cores: preto, azul e cinza

preto, azul e cinza Preço oficial no Brasil: R$ 6.999,99

Xiaomi Mi 10T: as especificações