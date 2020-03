Xiaomi apresenta primeiro celular gamer com 5G do mundo

arrow-options Unsplash A ediçaõ deste ano do Google I/O está cancelada





O Google decidiu nesta terça-feira (3) cancelar o Google I/O , seu evento anual com desenvolvedores e que é um dos eventos mais importantes do ano no calendário da empresa. A conferência que seria realizada a partir de 12 de maio na cidade de Mountain View, na Califórnia, próximo à sede da companhia. O motivo é o temor do coronavírus , que tem causado uma série de cancelamentos de grandes eventos internacionais.

O evento não será totalmente descartado, no entanto. Quem comprou ingressos para acompanhar a conferência localmente terá seu dinheiro devolvido, mas a empresa ainda deve transmitir o conteúdo de alguma forma pela internet .

“Devido a preocupações ligadas ao coronavírus (Covid-19), e seguindo as orientações de saúde do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, da Organização Mundial da Saúde e de outras autoridades de saúde, decidimos cancelar o evento físico do Google I/O no Shoreline Amphitheatre”, diz o comunicado à imprensa. “Ao longo das próximas semanas, vamos explorar outras formas de evoluir o Google I/O para nos conectarmos melhor e continuar a construir nossa comunidade de desenvolvedores. Continuaremos a atualizar o site do Google I/O”, conclui o texto.

O Google I/O é importantíssimo para a empresa, atraindo anualmente milhares de desenvolvedores do todas as partes do mundo. Lá, eles têm a oportunidade de conhecer e experimentar em primeira mão novidades das plataformas da empresa, como o Android , Google Assistente , Google Maps e tantos outros produtos, além de poder criar conexões e entrar em contato com altos executivos da companhia. Em 2020, o evento provavelmente também seria utilizado para apresentar novidades de hardware , como o novel Pixel 4a.

O cancelamento também não chega a ser surpresa, já que a empresa também havia cancelado a realização presencial do Google Cloud Next , outro grande evento da empresa, voltado principalmente para o mercado corporativo, abrangendo servidores em nuvem e aplicativos do G Suite . A empresa optou por realizar as apresentações exclusivamente pela internet .

O coronavírus tem causado vários cancelamentos na indústria. O primeiro e mais notável foi o do Mobile World Congress , o maior evento de tecnologia móvel do mundo, que seria realizado em Barcelona. O Facebook , por sua vez, optou por cancelar o F8 , sua conferência anual com desenvolvedores, e a Microsoft decidiu evitar a realização do MVP Summit temendo o vírus, o que não é uma boa notícia para a Build , o outro grande evento anual da companhia previsto para 19 de maio. Também não seria nenhuma surpresa se a Apple decidisse não realizar o WWDC , sua conferência para desenvolvedores, que aconteceria em 3 de junho.