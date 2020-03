Xiaomi anuncia Redmi Note 9; confira a data de lançamento

A cada lançamento, a Xiaomi consegue chamar a atenção e atrair mais fãs para seus produtos. Com os dispositivos da linha Redmi não é diferente. Em sua conta oficial do Twitter , a Redmi Índia confirmou que o novo smartphone , batizado de Redmi Note 9, será lançado no país em 12 de março.

De acordo com a imagem do anúncio, o aparelho chega com uma configuração traseira de câmera quádrupla . O dispositivo atual da linha, o Redmi Note 8 Pro , possui um conjunto de quatro câmeras traseiras, com o sensor principal de 64 MP.

No entanto, se encontra na vertical, ao contrário da nova versão, em que os sensores estão dispostos em um “quadrado”. É provável que o Redmi Note 9 tenha a mesma câmera primária de 64 MP que seu “irmão mais velho”.

Brace yourselves for the biggest #Redmi product launch of 2020! ? #ProCamerasMaxPerformance is going to be nothing like you have ever seen before! A new #RedmiNote is coming on 12th March! ?

Embora as especificações técnicas do aparelho continuem um mistério, uma página encontrada na Amazon Índia traz uma propaganda sobre o vindouro aparelho que mostra que ele estará equipado com um processador “líder de mercado”, uma experiência de jogo “imersiva” e capacidade de carregamento “incomparável”.

Obviamente, não há como saber exatamente quais são as configurações exatas do aparelho, mas se considerarmos os lançamentos anteriores, o dispositivo pode vir robusto e com recursos que atendam aos mais exigentes.

Segundo imagem da parte inferior do dispositivo, compartilhada por Manu Kumar Jain, diretor administrativo da Xiaomi Índia , há uma conexão USB-C para carregamento, entrada para fone de ouvido 3,5 mm e um alto-falante. Ainda não há confirmação do preço do aparelho.

My main man @RanveerOfficial . Of course 9️⃣ ayega. And it’ll be here very soon. ?

Legend says that it takes only 9️⃣ secs to spot the 9️⃣ in this photo! ?

Mi Fans, are you fast enough? Screenshot it & tweet with #ILoveRedmiNote !

9 से 12 होने का time आ गया है! #Xiaomi #Redmi ❤️ https://t.co/i6IoQq82gO pic.twitter.com/qC9bIr8Hox

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) March 2, 2020