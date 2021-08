Xiaomi anuncia carregador sem fio ultra rápido de 100W

Divulgação Novo carregador da Xiaomi

A Xiaomi apresentou uma nova versão do seu carregador sem fio ultra rápido, aumentando a potência de 80W para 100W em relação ao modelo lançado no ano passado. Assim, ambos darão conta com sobras do novo Mi Mix 4 , que tem suporte a carregamento sem fio de 50W, e também do Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra, ambos com carregamento sem fio de 67W.

Como lembra o GSM Arena, até o momento não fazemos ideia de para qual aparelho esse carregador será lançado, mas devemos ter novidades em breve, como, aliás, vem sendo previsto por vários rumores.

Um deles, por exemplo, diz que a Xiaomi vai lançar um smartphone com carregamento de 100W, mas com fio. Apesar disso, a empresa pode seguir o padrão dos citados Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra, que tinham o carregamento sem fio com a mesma potência do com fio.

Na verdade, a Xiaomi pode ir até além dos 100W, já que também está desenvolvendo um carregador com fio com impressionantes 200W . De qualquer forma, a empresa garante que essa velocidade de carregamento não será prejudicial para a longevidade da bateria.

O design segue o padrão do modelo de 80W, e permite carregar um celular tanto na vertical quanto na horizontal. Ele vai custar 599 yuan, ou o equivalente a R$ 486. O modelo atual, que esperamos que não seja descontinuado, custa 100 yuan a menos.

Vale lembrar que no ano passado, a Qualcomm apresentou seu padrão de carregamento Quick Charge 5, com os mesmos 100W do novo carregador da Xiaomi, e também com fio.