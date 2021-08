Xiaomi adianta detalhes sobre Mi Pad 5 e Mi Mix 4 com câmera sob a tela

Reprodução/Weibo Novos dispositivos da Xiaomi

A Xiaomi apresentará o seu novo tablet em breve. Mas, enquanto o Xiaomi Mi Pad 5 não chega às lojas, a fabricante chinesa adiantou alguns detalhes sobre o dispositivo pela rede social chinesa Weibo , como a capa com teclado. A companhia também deu novas pistas sobre o futuro Xiaomi Mi Mix 4, que deve ter câmera frontal sob a tela.

A nova linha de tablets da Xiaomi tende a ser conhecida como “Mi Pad 5”. Na semana passada, a fabricante publicou um teaser em seu perfil do Weibo com duas caixas de pé. A primeira embalagem, na cor branca, aparece com o nome do tablet escrito na superfície. Já a segunda, na cor preta, deve ser destinada à variante Pro do dispositivo.

Como observado pelo Gizmochina , o tablet não deve trazer adaptador de tomada devido à espessura do pacote. Caso a aposta se concretize, o dispositivo seguiria os passos do Mi 11, que chegou às lojas da China com carregador opcional. Mas, aparentemente, os consumidores não estavam dispostos a deixar o acessório de lado.

O tablet ainda vai contar com uma capa com teclado. A Xiaomi revelou o acessório em outro teaser publicado na mesma rede social chinesa. Além disso, Digital Chat Station também revelou uma foto da case fechada e sem o dispositivo. Na imagem, é possível notar a tecla “Ctrl” no buraco destinado à câmera do dispositivo.

Espera-se que o novo tablet da Xiaomi tenha tela de 10,9 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz. Já a ficha técnica tende a ser a avançada. O processador pode ser o Qualcomm Snapdragon 860 ou o Snapdragon 870, a depender do modelo escolhido.

Xiaomi Mi Mix 4 pode ter câmera sob a tela

O Xiaomi Mi Mix 4 é outro celular da marca que deve ser anunciado nessa semana. Recentemente, o visual do smartphone foi revelado em um poster promocional em uma loja física da China. Além do conjunto fotográfico em um módulo enorme, a imagem mostra uma tela com quase nenhuma borda e sem recortes para abrigar a câmera.

A expectativa é de que o smartphone tenha uma câmera sob a tela, assim como o novo ZTE Axon 30. A solução permitiria um display sem nenhuma interferência, como notches e furos, e sem remover o sensor para selfies e chamadas de vídeo da porção frontal do telefone. Mas as especificações do componente ainda são um mistério.

O conjunto fotográfico também tende a ser enorme. Mas, ao contrário das especulações anteriores, o celular da Xiaomi não deve trazer uma tela secundária na parte de trás, como aconteceu com o Mi 11 Ultra. Espera-se que o Mi Mix 4 chegue às lojas com câmera principal de 50 megapixels e mais duas de 48 megapixels.

As demais especulações ficam pela ficha técnica avançada com Qualcomm Snapdragon 888 e até 12 GB de RAM. Já o armazenamento seria de 256 GB, de acordo com a certificação do órgão chinês equivalente à Anatel, o TENAA. O telefone também deve ter conectividade ultra wideband (UWB).

O Xiaomi Mi Tab 5 e o Mi Mix 4 estão previstos para serem apresentados oficialmente nesta terça-feira (10). Recentemente, o próximo celular da marca chinesa ultrapassou a marca de 230 mil reservas feitas em plataformas de vendas da China.