Xiaomi 13 tem foto vazada e revela mudança no design; veja

Divulgação/Xiaomi Xiaomi 13 deve ser lançado no final deste ano

A primeira foto do Xiaomi 13 em uso foi vazada na China pelo site SlashLeaks e mostra uma grande mudança no design do conjunto de câmeras traseiro. Segundo o vazamento, o smartphone já estaria sendo testado por algumas pessoas no país.

Na imagem, que tem baixa qualidade, é possível ver que o design do corpo do Xiaomi 13 é bastante similar ao seu antecessor, o Xiaomi 12. A principal mudança está no conjunto de câmeras. Desta vez, ele deve ser maior, quadrado e com linhas dividindo os módulos. Confira a comparação:

Reprodução/SlashLeaks e Divulgação/Xiaomi Comparação entre o possível Xiaomi 13 e o Xiaomi 12

De acordo com vazamentos anteriores, é possível que a câmera principal do Xiaomi 13 tenha 200 MP.

Apesar da nova foto mostrar um design bastante diferente no conjunto fotográfico traseiro, o mesmo não é visto em vazamentos anteriores. Uma outra imagem, que veio a público no mês passado , mostra um jogo de lentes retangular e disposito de forma horizontal. Veja:

Reprodução/Dahodian Techie Foto vazada anteriormente do Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro

A data de lançamento do Xiaomi 13 ainda não foi confirmada pela fabricante, mas é esperado que o smartphone seja lançado na China entre novembro e dezembro deste ano. Só então será possível saber o real design do celular.





Fonte: IG TECNOLOGIA