Xiaomi 12 Mini pode ser lançado em breve; conheça o modelo

Reprodução/Xiaomi Lançamento do Xiaomi 12

Depois de anunciar o Xiaomi 12 , a gigante chinesa se prepara também para lançar uma versão mini do celular. De acordo com vazamentos da imprensa local, o Xiaomi 12 Mini está sendo produzido.

O smartphone teria tela AMOLED de seis polegadas e estaria pronto para ganhar seu lançamento. Com este tamanho, ele se tornaria um dos menores celulares Android de 2022, competindo de frente com o iPhone 13 Mini.

Apesar do tamanho compacto, o Xiaomi 12 Mini deve manter as mesmas especificações topo de linha dos seus “irmãos” maiores. O design, no entanto, será diferente, já que fontes afirmam que a Xiaomi prepara um aparelho inédito para se tornar um diferencial em seu catálogo.

O esperado é que o celular seja lançado com três câmeras traseiras, Snapdragon 8 Gen 1 e bateria de 4.500 mAh. A Xiaomi ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.