Xi! Liliane Ventura toma as dores de Silvio e alfineta Tiago Abravanel

Reprodução/Instagram Liliane Ventura, Silvio Santos e Tiago Abravanel





Sonia Abrão não foi a única apresentadora a criticar e lamentar os relatos de Tiago Abravanel no “Big Brother Brasil” sobre a relação com os seus familiares famosos, não. Liliane Ventura também!

A ex-âncora do “Aqui Agora”, do SBT, que está à frente de um quadro no “Jornal da Gazeta”, da TV Gazeta, usou as redes sociais para repercutir a polêmica, dar um puxão de orelha no ator e cantor e ainda expor seu ponto de vista sobre o reality show da Globo.





Leia Também

“Para quem acompanha o programa ‘BBB’, que serve para emburrecer e destruir os valores de uma sociedade, viu que o neto do Silvio Santos tentou lacrar em cima da imagem do avô, que é o rei da TV brasileira”, começou dizendo a jornalista na legenda de uma foto em que aparece ao lado do veterano, da filha e da mãe, Zildea Ventura.

No desenrolar da história, porém, ela acabou acrescentando que o dono do baú não precisava ir até o camarim em que estava para conhecer a sua família, mas foi. “Gesto que demonstra o quanto é carinhoso e conservador. Sem mais”, pontuou Liliane, pouco antes de recorrer a um emoji com cara emburrada.