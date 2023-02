Xaveco ruim? Especialista dá dicas para surpreender no bloquinho

Reprodução Como se dar bem no xaveco nos bloquinhos

Quem disse que namoro de carnaval não sobe a serra? Estão aí muitos nascidos em novembro que não me deixam mentir, mas não é com xaveco mequetrefe que isso acontece!bDepois de dois anos de pandemia, o Carnaval é esperado para extravasar: dançar, curtir e, para quem deseja, beijar na boca. Mas será que é difícil chegar em alguém no Carnaval e flertar no bloquinho? Vale alertar que essa história de segurar uma pessoa pelo braço e dizer que não solta até ganhar um beijo é, além de ridícula, um crime! Respeito é muito sexy!

A professora de comunicação e oratória, Sheylli Caleffi compilou algumas falas para quem acha esse momento constrangedor e vive dizendo que “não sabe chegar em alguém” ou principalmente, para quem acredita que é difícil diferenciar o xaveco de assédio. Com mais de 30k seguidores no Instagram, ela fez uma enquete esta semana sobre como chegar em alguém e somou à sua experiência, listando essas dicas:





1- Começar com conversas amenas pra ver se a pessoa quer papo com você:

Oi, tudo bem? Quer conversar um pouco? Oi, eu sou a Sheylli, qual é seu nome?

2- Puxar uma conversa aleatória:

Você viu o bloco tal? Nossa, quanta fantasia criativa, você gostou de alguma?

3- Perguntar algo despretensioso:

Onde fica a rua tal? Será que lá vai ser legal? Você sabe que hora sai o bloquinho? Tem algum lugar bacana para almoçar por aqui?

4- Observar algo na pessoa e perguntar sobre:

Que tatoo legal, onde fez? Amei esse brinco, você que fez?

5- Se a energia for de respeito, você pode ser mais direta (sem encostar na pessoa, peloamor)

Oi, te achei super interessante e pensei em te beijar, o que você acha?

6- Observe se tem sorriso e olho no olho e verbalize que está curtindo:

Estou adorando esse nosso papo Que conversa ótima! Que legal conversar com você

E quando a resposta não é a esperada?

Você usou uma dessas possibilidades e a pessoa disse não ou simplesmente te ignorou. O que fazer? Nada! Vida que segue. Sheylli finaliza dizendo que não há nada a fazer depois de receber sinais de que a pessoa não está interessada. “É sobre receber um não e respeitá-lo”, explica.

