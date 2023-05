Xand Avião revela doença incurável e choca fãs com relato sincero

O cantor Xand Avião surpreendeu seus fãs ao revelar que vive com uma doença incurável, a psoríase, que foi diagnosticada por ele há cerca de quatro anos. Em um pronunciamento feito por meio das redes sociais, Xand compartilhou sua experiência e informou seus seguidores sobre os desafios enfrentados no tratamento da doença.

A psoríase é uma doença crônica que afeta a pele, caracterizada pela presença de manchas vermelhas e descamação cutânea.

Embora não seja contagiosa, a psoríase pode causar desconforto físico e emocional, levando a consequências como o afastamento do trabalho e da vida social.

No caso de Xand Avião, a doença começou com uma descamação no dedo polegar e, ao longo do tempo, se espalhou para outras partes do corpo, incluindo a cabeça, perto da orelha.

No relato, o cantor revelou que passou por uma crise recente da doença, que o levou a cobrir os sintomas visíveis com o uso de bonés durante suas apresentações.

Ele também admitiu sentir vergonha de falar abertamente sobre o assunto, mas decidiu compartilhar sua história para conscientizar outras pessoas que enfrentam a mesma condição.

Xand Avião revelou ter experimentado um novo tratamento para a psoríase, envolvendo injeções que custam aproximadamente R$ 17 mil cada aplicação.

Ele expressou sua felicidade com os resultados alcançados, porém, destacou o alto custo desse tratamento. O cantor também fez questão de alertar que o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece a aplicação gratuitamente para aqueles que não podem arcar com as despesas.

Embora reconheça a possibilidade de seu plano de saúde cobrir o tratamento, Xand ressaltou que o valor das injeções é significativo em qualquer lugar do mundo.

Ele compartilhou sua descoberta sobre a cobertura do SUS, visando incentivar outras pessoas que sofrem com a psoríase a buscar informações sobre os recursos disponíveis para o tratamento.

Apesar dos desafios enfrentados, o cantor tranquilizou seus fãs, afirmando que a psoríase não é uma doença dolorosa e não é contagiosa.

Ele encorajou as pessoas a não terem medo de tirar fotos ou conhecê-lo pessoalmente, reforçando que a condição não representa nenhum risco nesse sentido.

A revelação de Xand Avião sobre sua luta contra a psoríase trouxe à tona a importância da conscientização e da compreensão em relação a doenças crônicas como essa.

A divulgação de sua experiência pode ajudar a desmistificar a psoríase, diminuir o estigma associado a ela e incentivar o acesso ao tratamento adequado, principalmente por meio dos recursos disponíveis no Sistema Único de Saúde.