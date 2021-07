Xand Avião demite DJ Ivis da sua empresa após agressão à esposa: ‘Não admito’

Reprodução Xand Avião se pronuncia após agressão de DJ Ivis à esposa





O cantor Xand Avião usou suas redes sociais, na noite deste domingo (11), para se manifestar sobre a agressão do DJ Ivis à esposa, Pamella Holanda . Segundo Xand, o artista foi desligado da sua empresa após o cantor saber da violência sofrida por Pamella.

Xand se mostrou surpreso com o caso. “Estava viajando e fui pego de surpresa com essa tempestade do DJ Ivis. Coisa muito séria. Não admito e nem compactuo com qualquer tipo de violência, ainda mais com mulher. Não tem explicação.”, disse Xand Avião.

O cantor explicou que o vínculo de DJ Ivis com a sua empresa foi encerrado neste domingo (11) por causa da agressão. “Como todo mundo sabe o DJ faz parte da Vybbe (produtora de Xand) e infelizmente não tem como continuar com ele em nossa empresa. É isso, gente. Estou sem palavras e surpreso como vocês”, disse Xand Avião.

Xand Avião ainda revelou que colocou a sua equipe em contato com Pamella Holanda para dar o suporte necessário. “Já designei minha equipe inteira para falar com a Pamela e ajudar como precisar. Ela e a criança. Estou muito triste, pois todo mundo sabe da minha ligação com o DJ. Mas repito: nada justifica violência contra mulher”, completou Xand Avião.

A atitude do “Comandante”, como é conhecido pelos fãs, ganhou apoio de vários famosos. Mariano, Lauana Prado, Matheus Fernandes e Lucy Alves parabenizaram Xand Avião pela decisão. Mais cedo, diversas famosas usaram as redes sociais para defender e acolher Pamella Holanda .

