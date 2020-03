Xambinho quer incentivo às feiras orgânicas

Medidas de estímulo à produção e consumo de alimentos sem agrotóxicos e fertilizantes sintéticos além do fortalecimento do empreendedorismo e cooperativismo, são alguns pontos da Política Estadual de Incentivo às Feiras de Produtos Orgânicos. Prevista no Projeto de Lei (PL) 101/2020, a proposta de criar uma política estadual para o setor é do deputado Alexandre Xambinho (Rede).

Entre os objetivos da medida estão promover a segurança alimentar e nutricional e a economia solidária no Estado. O projeto também prevê a possibilidade de parceria entre os setores público e privado para o apoio na comercialização dos orgânicos.

Para alcançar os objetivos o projeto define como alguns instrumentos da política estadual o planejamento de ações para o segmento, organização e estruturação de circuitos de produção, distribuição, comercialização e consumo dos produtos. Outro papel seria atuar na desburocratização de processos, como licenças e autorizações, para a realização de feiras orgânicas, assim como melhorar e ampliar o acesso ao crédito para os produtores.

O autor destaca que o Espírito Santo conta com representativa produção de orgânicos que precisa ser estimulada em benefício da população e da economia. “Cada vez mais os consumidores estão voltando os olhos para os produtos orgânicos e esta se tornou uma importante atividade para os agricultores capixabas. É uma alternativa de produção que pode agregar valor e trazer mais renda para os produtores rurais”, considera Xambinho.

Em tramitação na Casa, a matéria passará pela análise das comissões de Justiça, Agricultura e Finanças antes de seguir para votação.