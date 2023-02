Xambinho: mandato voltado para as demandas dos cidadãos

Casado, pai de dois filhos, formado em Administração de Empresas e morador de Barcelona, na Serra. Nos momentos de folga, ele aproveita para ficar com a família e fazer churrasco. Gosta de jogar futebol e, recentemente, passou a praticar futevôlei. Esse é o deputado Alexandre Araújo Marçal, ou Alexandre Xambinho (PSC), que cultiva o hábito de percorrer as ruas para conhecer as demandas das pessoas.

“Faço isso por amor. Ando pelos bairros da minha cidade, Serra, e converso com a população, tomo um café, ouço o que está faltando e o que pode melhorar”, explica. Aos 35 anos, Xambinho está em seu segundo mandato de deputado estadual, reeleito com 20.722 votos.

O gosto pela política veio desde cedo. Xambinho fala que ainda jovem “disputava” o controle remoto da televisão com o irmão. Enquanto um queria ver desenho animado, o outro preferia assistir à TV Senado. “Sempre sonhei em fazer parte de algo que pudesse mudar a vida do outro e a política é a melhor ferramenta de mudança social, econômica e cultural que temos”, afirma.

Apoiado pelos moradores da comunidade de Barcelona, onde foi criado, alcançou a primeira vitória para vereador por Serra em 2012, sendo reeleito em 2016. Em 2018 conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa (Ales), ampliando o trabalho realizado no município serrano para todo o Espírito Santo.

“Como deputado estadual pude caminhar por cada pedacinho desse Estado, de norte a sul. Tenho certeza de que fiz a escolha certa. Fui abraçado e acolhido em todos os lugares por que passei. Pude atender as demandas desses lugares e ver a alegria da população e, hoje, minha missão de mandato é atender aos anseios de todo o povo capixaba”, ressalta.

Desafios

Para o parlamentar, o Espírito Santo possui desafios enormes para os próximos quatro anos. Um deles é superar definitivamente os efeitos da pandemia do novo coronavírus, em especial, na economia. Além disso, fazer o Estado avançar em áreas como segurança, saúde e educação. “Não vou me acomodar e reclamar. Vou enfrentar os desafios, ajudar o povo capixaba”, enfatiza.

Xambinho destaca que em meio à pandemia, que trouxe mortes, desemprego e fome, idealizou proposições para combater alguns desses reflexos. Duas delas viraram leis: uma foi o programa Juros Zero, voltado para o financiamento dos empreendedores capixabas; e a outra a que zerou a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre arroz e feijão.

Apresentou, ainda, mais de 300 indicações de obras e serviços ao governo do Estado e mais de 60 projetos de leis. Para o atual mandato, a ideia é continuar ouvindo a população. “Vamos entender cada pedido feito e, assim, elaborar os melhores projetos e encaminhar as melhores indicações ao Executivo. Além de fiscalizar e cobrar das autoridades o cumprimento de todo anseio do capixaba”, frisa.

Bandeiras

Segundo o deputado, a principal bandeira dele sempre vai ser “o povo capixaba”. Ele aponta entre as prioridades do mandato o incentivo ao empreendedorismo, à educação de qualidade e ao esporte, que julga ser uma ferramenta relevante na construção de disciplina para os jovens e na contenção da violência.

A respeito de iniciativas para este mandato, Xambinho salienta que já possui algumas em andamento, como a que assegura às vítimas de violência doméstica e familiar o direito de ficarem sabendo previamente quando o agressor for liberado ou a medida protetiva terminar; a do Programa de Conscientização e Controle do Diabetes na rede pública estadual de ensino; e ainda a que zera o ICMS de todos os itens da cesta básica.

Relação com o Executivo

Reeleito fora da coligação do governador reeleito Renato Casagrande (PSB), o deputado conta que possui “grande admiração e respeito” pelo governador e que está sempre à disposição para o diálogo. Entretanto, pondera que a função dele como deputado é fiscalizar, cobrar quando necessário e estar sempre aberto para conversar e construir pontes sustentáveis em prol do povo capixaba.

Já em relação à ocupação de espaços na Assembleia, o parlamentar lembra que presidiu a Comissão de Ciência e Tecnologia, que fez parte de outras comissões e também da Mesa Diretora, e que sua expectativa é sempre trabalhar da melhor forma possível onde estiver.

Fonte: Assembléia Legislativa do ES