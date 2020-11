Xamã lança novo single “Escorpião” com participação especial de Agnes Nunes

Redação Billie Eilish lança o novo single “Therefore I Am”

Multi-vencedora do Grammy Awards , a jovem cantora Billie Eilish lançou na última quinta-feira (12) o seu novo single Therefore I Am , que chega acompanhada de um videoclipe dirigido pela própria artista de 18 anos de idade. A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais pela Universal Music , via Interscope Records.

O divertido e criativo registro audiovisual de Therefore I Am teve sua estreia simultânea na MTV Live, MTVU e no telão da Viacom, na Times Square , em Nova York (EUA).

Billie Eilish aparece em um shopping center vazio, performando sozinha, enquanto passeando pelos pisos do local, bem como usando elevador, invadindo lojas e comendo como se não houvesse amanhã, até que um guarda percebesse tudo.

O single chega na sequência de meses ocupados para artista, que esteve compondo, gravando e divulgando seu trabalho, incluindo o retorno da jovem para os palcos recentemente, quando apresentou my future no Comitê Democrático Nacional, nos EUA.

Confira: