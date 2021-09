X-Men | jovem injeta mercúrio na veia para “se tornar super-herói”

REPRODUÇÃO/NATIONAL CENTRE FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION Jovem injetou mercúrio na veia

Um adolescente de 15 anos injetou mercúrio nas veias, inspirado pelo filme X-Men Origens: Wolverine (2009), na tentativa de “se tornar um super-herói”. O caso raro foi relatado por médicos da Índia ao Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia (NCBI, na sigla em inglês).

O jovem teria chegado ao hospital com múltiplas feridas não cicatrizadas no antebraço esquerdo e, como os machucados indicavam a inserção de um objeto pontiagudo no local, a equipe médica suspeitou que o garoto usava alguma substância ilícita.

No entanto, depois de realizar um exame psiquiátrico, o laudo indicou “injeção subcutânea intencional de mercúrio” em pelo menos três tentativas.

O adolescente admitiu ter introduzido a substância no braço inspirado no filme. Ele teria quebrado um termômetro e um medidor de pressão para conseguir obter o material.

“Curiosamente, ele tinha um histórico de múltiplas picadas de aranhas para simular o Homem-Aranha”, detalhou o relatório.

O paciente teve danos nos vasos sanguíneos e precisou passar por um procedimento para cortar as lesões e receber enxertos de pele na região. O jovem se recupera bem, já que “não desenvolveu sinais clínicos de intoxicação crônica”.