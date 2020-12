Ana Melo – X fraqueza! Simpatias para ter mais nimo

Tem momentos da vida que sempre temos uma fase de desânimo e fraqueza, na qual, até simples tarefas do dia a dia parecem obstáculos enormes para serem enfrentados. Entretanto, existem diversas formas de obter ânimo, como praticar exercícios, acender incensos de alegrim e laranja depois de um banho relaxante, colocar músicas que você adora cantar e, também, algumas simpatias para melhorar o astral!

Simpatia para aumentar o astral:

PARA TER MAIS ÂNIMO

Num sábado à noite, acenda 1 vela violeta sobre 1 prato branco e, enquanto a vela queima, leia o Salmo 51. Depois, feche os seus olhos e fique imaginando que o poder da chama está aumentando as suas energias e deixando você mais disposta para tudo. Jogue os restos da vela no lixo. Lave o pires e reutilize normalmente.

PARA RECUPERAR ALEGRIA DE VIVER

Em 1 folha de papel branco, copie o Salmo 91 e, em seguida recite 3 vezes, em voz alta. Coloque o papel em 1 vasilha e derrame sobre ele 1 litro de água morna e 1 punhado de sal grosso. Mexa e despeje no seu corpo, após o seu banho normal, do pescoço para baixo. O papel deve ser jogado no lixo e a vasilha deve ser usada como de costume.

PARA ATRAIR ALEGRIA NA CASA

Mergulhe a chave da porta principal de sua casa em 1 copo com um pouco de vinho tinto, mel e 1 punhado de açúcar. Coloque no sereno na primeira noite de Lua Nova e, quando amanhecer, retire a chave e coloque na porta. Jogue a mistura do copo no jardim de sua casa ou no quintal, para que o alto-astral esteja sempre presente na vida de vocês. Lave e use o copo normalmente.

PARA ALEGRIA COM A PESSOA AMADA

Logo pela manhã, acenda 1 vela cor-de-rosa sobre 1 pires e ofereça a Nossa Senhora de Lourdes. Pegue outra vela, de cor azul, acenda sobre o mesmo pires e ofereça ao anjo da guarda de quem você gosta. Faça uma prece que você considera forte e deixe as velas queimarem inteiras. O que sobrar delas, embrulhe em 1 jornal e jogue no lixo. Essa magia ganha ainda mais forças se feita no dia 11 de fevereiro, data de adoração à Santa.

PARA NOVAS ENERGIAS

Se você anda com estresse, precisando de um descanso, renove as energias assim: compre 2 garrafas de água mineral e após o seu banho normal, derrame a água mineral sobre o corpo, do pescoço para baixo, sentindo um líquido tão puro escorrer por sua pele, tornando seu corpo cheio de energias positivas e bons fluidos. Faça isso na fase Crescente da lua, às 8 horas da noite.

PARA CAPTAR BOAS ENERGIAS

Coloque algumas frutas em um cesto e, enquanto faz isso, mentalize acontecimentos bons da sua vida. Enfeite o cesto com ramos de trigo e deixe-o em um canto da sua casa, como se fosse um altar. Quando precisar fazer pedidos especiais, ponha 1 copo com água ao lado dele e dirija suas intenções ao povo cigano. Assim que terminar, despeje a água em uma planta de que goste. Deixe o cesto com as frutas na porta de entrada da sua casa durante 1 semana, oferecendo-o às ciganas encantadas. Passado esse tempo, jogue tudo no lixo.