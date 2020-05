Wuhan, cidade onde surgiu coronavírus, testa toda a população

Reprodução/Facebook Enquanto o novo coronavírus for um problema, o distanciamento social permanecerá como orientação

Um café na cidade de Schwerin, na Alemanha, celebrou a reabertura ao público após o lockdown com espaguetes de piscina para demarcar o distanciamento social. A cena chamou atenção, viralizando nas redes sociais.

Enquanto as pessoas aproveitavam o dia de sol, os proprietários do Café Rothe ofereceram chapéus com os espaguetes. Eles demarcam o espaço que deve ser respeitado durante a etapa de contenção do novo coronavírus, no lugar das demarcações no chão.

A proprietária do estabelecimento, Jaqueline Rothe, postou a foto em seu Facebook com a legenda “a partir de agora será assim: distanciamento social”. A empresária de 52 anos contou à CNN alemã que muitos clientes felizes passaram pelo café durante a reabertura.

“É uma forma perfeita e divertida de manter o distanciamento entre clientes”, afirmou. “Apesar de ser uma pegadinha engraçada, nossos clientes adoraram. Percebemos como é difícil manter o distanciamento social de 1,5 metro”.

Em condições normais, o Café de Rothe tem 36 mesas na parte interna e 20 na parte externa, quando as condições climáticas permitem. “Com as novas regras de higiene, reduzimos para 12 meses na área interna e apenas 8 na parte externa”, afirmou a empresária.