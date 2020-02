Workshop vai debater questões familiares em São Mateus

Um local que um dia serviu de referência para a segurança pública em São Mateus transformou-se em depósito de carros e motos que se transformaram em sucata e criadouro de focos de mosquito transmissor de doenças como Dengue, principalmente, e moradia para moradores de rua, e esconderijo preferido para pessoas que cometem pequenos furtos nas lojas de seu entorno.

Estamos nos referindo aos prédios onde por décadas funcionaram o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de São Mateus, no centro da cidade. Onde no passado foi o gabinete do Delegado chefe do DPJ hoje só se vê objetos espalhados pelo chão. Onde já foram as celas, hoje, abertas, servem para abrigo de moradores de rua.

E o pátio que no passado serviu para banho de sol dos presos, transformou-se em depósito de carros velhos e moto que deveriam ter sido retiradas, e levadas para depósito próprio do Detran, que não existe na cidade.

Com tudo isso, o que se vê é o abandono total do que no passado era onde abrigavam criminosos de toda espécie que cometeram delito, mas que agora retratam a situação de abandono. Os carros apreendidos lá atrás pela Polícia Civil e que permanecem estacionados em frente aos prédios da antiga Delegacia e do DPJ hoje estão depenados, com pneus vazios.

Com toda essa situação de promiscuidade quem tem que conviver com os problemas são os moradores e comerciantes, muitos deles já vítima de roubos praticados por moradores de rua, problema que a Secretaria de Assistência Social do município prometeu resolver, mas que continha do mesmo jeito.

Do mesmo jeito também está uma solução do problema por parte do Estado já que houve promessa do Detran usar o antigo prédio da Ceasa Norte, que está fechado, como depósito de carros apreendidos, o que até agora não saiu do discurso.

Resta aos moradores e comerciantes conviverem ainda com o mau cheiro, decorrente da presença dos moradores de rua que dormem tranquilamente nas dependências do que já foi referência para segurança da população: delegacia e DPJ.