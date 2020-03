Workshop de gastronomia é realizado em Conceição da Barra com renomado Chef

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) esteve à frente de mais um evento de sucesso realizado pela Prefeitura de Conceição da Barra, em parceria com o Governo do Estado do Espírito Santo, através dos Programas Agenda Mulher e Qualificar ES Mulher. Centenas de pessoas se encantaram ainda mais com o universo da gastronomia, após o workshop ministrado pelo renomado Chef Juarez Campos, no início da noite dessa segunda-feira (09), no auditório do Cricaré Praia Hotel.

Conhecido em todo o território nacional e também fora do Brasil, o chef e professor de gastronomia Juarez Campos apresentou as atuais tendências do mercado culinário, os principais setores para a atuação de cozinheiros e chefs, as qualificações necessárias para se obter sucesso na carreira, além de todos os aspectos ligados à realização de festivais gastronômicos.

“Um bom cozinheiro sabe que esta profissão exige dom e uma dedicação sacerdotal”, destacou o chef. “Para ter sucesso e oferecer pratos com sabores e apresentações diferenciadas, também temos que nos qualificar sempre, dividindo o conhecimento adquirido com aqueles que ainda não possuem experiência, sempre demonstrando humildade e respeito com os colegas e clientes”, completou.

Com grande simplicidade e desenvoltura, o chef que já instruiu mais de 65 mil pessoas na arte gastronômica, revelou os segredos de alguns pratos servidos no restaurante italiano do qual é sócio proprietário, em Vitória. O destaque foi dado às receitas que levam produtos típicos da região do Sapê do Norte, como forma de inspiração para os diversos profissionais da gastronomia e para as alunas dos cursos do Qualificar ES Mulher.

Reiterando o compromisso com a oferta de eventos, cursos e ações que promovam a qualificação da comunidade local, a secretária municipal de Assistência Social, Fernanda Braumer, agradeceu a presença de Maraney Lopes e Renata Resstel, representantes da Vice-governadoria e da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, respectivamente.

“A Prefeitura de Conceição da Barra está consolidando cada vez mais a parceria com o Governo do Estado e, juntos, não temos medido esforços para promover a cultura empreendedora no município”, explicou Fernanda. “A realização do workshop de gastronomia, com a palestra desse chef tão querido e que é referência da cozinha capixaba, tem o objetivo de trazer a realidade do mercado para os empreendedores barrenses, ao mesmo tempo em que alimenta os sonhos das nossas alunas dedicadas, que certamente tem muito a conquistar”, completou a secretária.