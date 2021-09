Wolverine tem fimose? Twitter discute saúde íntima do personagem; entenda

Reprodução Saúde íntima de Wolverine é colocada para jogo no Twitter





Neste domingo (4), o nome do personagem Wolverine, parte do universo de quadrinhos e filmes da Marvel, foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. O motivo: as pessoas estão discutindo se ele tem fimose.

A fimose diz respeito à pele em excesso da região que recobre o pênis e torna mais difícil que a glande (ou seja, a cabeça do órgão) fique exposta. No último sábado (4), uma internauta criou uma thread explicando o porquê da “preocupação”.

“Em ‘X-Men Origens: Wolverine’ mostra que ele cresceu como uma criança doente e franzina no século 19 e que vivia no hospital. Ele começou a desenvolver o fator de cura com uns 8 anos se não me engano. Ou seja, ainda bem novo”, começa a internauta.

“Pensando nesse cenário delicado, eu acho difícil que os pais dele tenham: 1- tratado adequadamente da fimose dele pra ela sumir sozinha e 2- que uma circuncisão tenha sido feita em uma criança enferma, já que na condição dele qualquer cirurgia seria um risco”, continua.

Ela ressalta que o Wolverine só passou a desenvolver seus poderes aos 8 anos e, por isso, pode nunca ter feito a operação para retirar a fimose. A mesma internauta também expôs a saúde íntima de outros heróis da Marvel: “Superman, Capitão América e Hulk (não o Bruce Banner) também têm fimose”, concluiu.

SIM!!!! o wolverine tem fimose e eu tenho toda uma teoria sobre isso que vou destrinchar nessa thread apenas porque sim👇🏻👇🏻👇🏻 https://t.co/jYdEv1FWRB — olivia do sítio do pica pau amarelo (@saiIormarx) September 4, 2021





A thread caiu na graça e no papo dos tuiteiros, que começaram a comentar sobre a possível condição de Wolverine. Além disso, muitos realmente debateram sobre a possibilidade do personagem ter fimose, referindo-se à sua possibilidade de regeneração.

Discussão mais importante do dia: Wolverine tem fimose? 🤣🤣🤣🤣🤣 — LH. Dantas 💿 (@hdantas01) September 5, 2021





o twitter é o lugar mais doído do mundo nem com o amigo mais chapado iria sair uma discussão com analises e argumentos se o wolverine tem fimose ou não — ka! (@sugaismo) September 5, 2021

Não tem nem o que discutir. É óbvio velho que o wolverine tem “fimose” — Quinta (@lukas_sq) September 5, 2021





domingo 9 da manhã e o twitter ta em alta o assunto a fimose do wolverine kkkkkkkkkk ???????????????????????????????????????????????????? brasil — Hello Peter 🕷️ (@caus_toni) September 5, 2021





Os fãs mais desavisados se decepcionaram com o motivo pelo qual o nome de Wolverine estava nos trending topics, já que imaginaram que a verdadeira razão para isso seria alguma confirmação de que o personagem deve voltar às telonas. No cinema, Wolverine foi interpretado apenas pelo ator Hugh Jackman, que se aposentou do papel após o filme “Logan”, lançado em 2017.