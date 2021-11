Windows 11 vai facilitar compartilhar a tela no Microsoft Teams e mais apps

Notebook com Windows 11 (imagem: divulgação/Microsoft)

A Microsoft vai tornar mais simples o compartilhamento de tela durante uma videoconferência no Windows 11. A empresa está testando um novo recurso que dá a opção de transmitir rapidamente as janelas abertas na barra de tarefas por meio do Microsoft Teams. A medida deve ajudar quem mantém o esquema de trabalho híbrido, remoto ou estudo à distância, mesmo com a flexibilização das medidas de quarentena no pós-pandemia.

De acordo com a companhia, o recurso vai funcionar sempre que você estiver em uma reunião no Teams, e não causará nenhuma interrupção na chamada. Ao passar o mouse sobre os aplicativos ativos na barra de tarefas, será possível visualizar a opção de compartilhamento.

Inicialmente, isso se aplica apenas à principal plataforma de comunicação da empresa, e está limitado à versão para escola ou trabalho, mas deve chegar em breve ao Microsoft Teams convencional , que vem embutido no Windows 11. Você pode visualizar o recurso em ação na imagem abaixo.

Recurso que facilita compartilhamento de janelas no Microsoft Teams (Imagem: Divulgação/Microsoft)

Amanda Langowski, head do Windows Insider diz ainda que “outras plataformas de comunicação também podem adicionar esse recurso aos seus aplicativos” , então é possível que alguns softwares populares de videoconferência, como Zoom e Google Meet, integrem a função no futuro.

Quando o compartilhamento fácil chega ao Windows 11?

A nova função foi lançada com a Build 22499, atualmente em testes no canal Dev para Insiders — veja aqui como participar do programa para receber novidades da plataforma em primeira mão.

A previsão é de que o recurso chegue a todos os usuários no início de 2022, em uma atualização futura do Windows 11.

Além do novo recurso de compartilhamento para o Teams, a Build 22499 traz correções para o histórico da área de transferência do Windows e para falhas do explorer.exe, entre outros ajustes menores.

Com informações: Windows Latest e Microsoft .

