Windows 11 será lançado em outubro e terá atualização gratuita

Reprodução Windows 11 chega em outubro

A Microsoft anunciou nesta terça-feira (31) que o Windows 11 será lançado no dia 5 de outubro. O sistema operacional – que já pode ser testado por usuários Microsoft Insider – será disponibilizado gratuitamente para PCs com o Windows 10 que tenham o hardware compatível com a tecnologia TPM 2.0.

De acordo com a Microsoft, apesar da data oficial, a atualização será feita em mais de uma fase e dispositivos que não estiverem na versão mais recente do Windows 10 poderão receber o Windows 11 um pouco mais tarde. A ferramenta de atualizações Windows Update deve exibir um aviso aos usuários quando o sistema estiver disponível.

Em nota oficial, a empresa destacou:

“Seguindo o enorme aprendizado do Windows 10, queremos ter certeza de que estamos fornecendo a você a melhor experiência possível”, explica Aaron Woodman, gerente geral de marketing do Windows na Microsoft. “Esperamos que todos os dispositivos qualificados recebam a oferta de atualização gratuita para o Windows 11 até meados de 2022”.

Requisitos mínimos

A Microsoft também esclareceu quais serão os requisitos mínimos para o Windows 11, destacando que apesar da exigência de processadores compatíveis com a tecnologia TPM 2.0 – que garante protocolos de segurança para biometria, criptografia, entre outros -, dispositivos mais antigos poderão rodar o sistema por meio de uma instalação forçada na BIOS do PC, utilizando uma mídia ISO.

Apesar do funcionamento, a Microsoft destaca que a ausência desta tecnologia pode resultar no dobro de falhas e na falta de atualizações para o Windows 11. De acordo com a fabricante, o sistema exigirá:

Processador de 1 GHz de 64 bits com dois ou mais núcelos

4 GB de RAM

64 GB de armazenamento

Chip TPM 1.2 (para instalações manuais)

Windows 10 terá suporte até 2025

A Microsoft também destaca que mesmo com o lançamento do Windows 11, os usuários do Windows 10 continuarão recebendo atualizações. O sistema terá suporte para novos recursos até 14 de outubro de 2025. A empresa ainda revelou que uma a atualização 21H2 deve chegar aos usuários do Windows 10 nas próximas semanas.