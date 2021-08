William Waack detona apoiadores de Jair Bolsonaro: “Fanáticos imbecilizados”

Reprodução/Instagram Jair Bolsonaro, William Waack e Rodrigo Constantino





Âncora do jornal “CNN Brasil”, William Waack foi parar nos trending topics do Twitter Brasil nesta quinta-feira (26) após afirmar em um texto de opinião publicado pelo “O Estado de São Paulo” que “ninguém teme o presidente Jair Bolsonaro” e que “não comanda nada a não ser fanáticos imbecilizados em redes sociais”. As declarações causaram polêmica entre os defensores do ex-capitão.





Rodrigo Constantino foi um dos primeiros a se manifestar contra o ex-contratado da Globo. “William Waack ridiculariza a tese de conspiração contra Bolsonaro, chama seus apoiadores de ‘fanáticos imbecilizados’ e afirma que o ‘arruaceiro institucional’ pode se tornar inelegível pelos tribunais superiores. Ah, e diz que ele não tem as ruas também. Será que não?”, questionou o comentarista da RedeTV! e da Jovem Pan por meio do microblog.