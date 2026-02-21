William Bonner estreia no Globo Repórter após quase três décadas no Jornal Nacional

Aos 62 anos, William Bonner estreou nesta sexta-feira (20), como âncora do Globo Repórter, marcando o início de uma nova etapa na carreira. Após 29 anos à frente do Jornal Nacional, o jornalista assume o programa ao lado de Sandra Annenberg, ampliando sua trajetória no jornalismo da TV Globo.

Nas redes sociais, Sandra celebrou a chegada do amigo à nova função e compartilhou uma mensagem de boas-vindas. A jornalista destacou a parceria e a expectativa pelos desafios que virão com a nova fase profissional.

“Caro amigo, hoje começa uma nova fase na sua vida e na de todos nós. A partir de agora, partimos juntos por uma nova estrada, prontos para descobrir novidades pelo mundo”, escreveu ela, emocionando seguidores e colegas da imprensa.