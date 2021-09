Instagram William Bonner e Natasha Dantas celebram três anos de casados





O jornalista William Bonner e a esposa, Natasha Dantas, completaram três anos de casados nesta quarta-feira (8) e celebraram na web.





Em seu perfil do Instagram, a fisioterapeuta fez algumas publicações em comemoração ao dia especial. “Três anos atrás, nesse lugar, veio o pedido. Feliz 1095 dias pra nós! Ps: sim, no dia em que chegamos estava acontecendo um casamento ao lado do hotel nesse jardim lindo em frente a um oceano perfeito! O que falar mais?”, escreveu em uma ao lado do companheiro.

Enquanto em outra mostrou o buquê de flores que ganhou de Bonner: “E quando cheguei em casa…”.

Confira: