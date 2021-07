Reprodução Instagram Will Smith mergulha na piscina mais funda do mundo

Will Smith (52) mergulha na piscina mais funda do mundo e partilha o momento com seus seguidores. O ator conta que está em Dubai e ficou sabendo sobre uma piscina diferente através de um amigo. Ao chegar no local, Will Smith se deparou com uma piscina de 60 metros de profundidade. O vídeo com mais de 3 milhões de curtidas têm comentários pedindo para que o ator mostre a experiência completa.

Enquanto o ator não posta como foi o mergulho, separamos algumas imagens e vídeos que mostram como é a experiência de mergulhar na piscina mais funda do mundo.









