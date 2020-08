Whindersson reaparece no Youtube e cita Luísa Sonza: “Quebrei o clima”

Reprodução/Instagram Luisa Sonza e Vitão





Whindersson Nunes apareceu de surpresa em um vídeo postado nesta segunda-feira (3) no Youtube, onde não publicava conteúdo novo há um mês. No retorno, o humorista não deixou de brincar com sua separação da cantora Luísa Sonza.

“Primeira menina que fui conversar depois que eu fiquei solteiro, ela disse ‘qualquer dia tô na sua casa, quer que eu leve alguma coisa?’ Aí eu disse ‘só não me traga flores’. Quebrei o clima”, contou ele, fazendo uma referência à ”Flores”, música de Sonza com Vitão.

Whindersson também falou sobre dinheiro e sobre como sua vida começou a mudar após enriquecer. Usando apenas um roupão, ele afirmou que gosta de ser rico, mas não de ser famoso: ”Eu não seria era famoso porque não da pra fazer as coisas normais do povo. Quem foi que passou meu número da Andressa Urach? Tá aqui me perturbando. A gente não tem controle do próprio número do celular! Não pode fazer nada!”