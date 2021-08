Whindersson Nunes rebate crítica por expor o relacionamento

Reprodução/Instagram Whindersson Nunes e Maria Lina terminam o noivado

Whindersson Nunes e Maria Lina Deggan anunciaram o final do noivado nesta sexta-feira (13) . O casal não deu muitos detalhes sobre o término, o humorista apenas disse que “não conseguiu ser quem prometeu”. O fim do relacionamento está sendo bastante comentado nas redes sociais e o humorista rebateu uma crítica por expor a vida pessoal.

O streamer Hiro falou que não gosta de expor relacionamentos e falou que Whindersson deveria manter a discrição. “E eu que já odeio expor relacionamento por causa de gente chata e inconveniente no começo, meio e fim. Whindersson vai lá e anuncia o término. Da próxima vez, tenha um relacionamento discreto”, ele publicou nas redes sociais.

O humorista rebateu esse comentário e falou que o streamer, ao contrário do que afirma, também expõe a vida pessoal nas redes sociais. “Hiro, tbm vejo sua vida de camarote, e de onde eu vejo com certeza sei resolver alguns problemas da sua vida, mas guardo pra mim por que você não pediu minha opinião”, disse Windersson Nunes.

Hiro, tbm vejo sua vida de camarote, e de onde eu vejo com certeza sei resolver alguns problemas da sua vida, mas guardo pra mim por que você não pediu minha opinião. https://t.co/HLm27rN2FW — Whindersson (@whindersson) August 13, 2021

O término

Whindersson Nunes e Maria Lina Deggan assumiram o relacionamento em novembro de 2020. Em janeiro do ano seguinte, eles anunciaram a gravidez do filho João Miguel e o humorista pediu a estudante em casamento durante o chá revelação. O menino nasceu prematura em maio deste ano e morreu poucos dias depois. Nesta sexta, eles comunicaram o fim do noivado e o comediante disse que “não conseguiu ser o que prometeu”.