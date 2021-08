Whindersson Nunes posta texto para filho: “Senti tudo que você sentiu”

Reprodução/Instagram Whindersson Nunes faz homenagem ao filho no dia dos pais





O humorista Whindersson Nunes fez um post em homenagem ao seu primeiro filho com Maria Lina, João Miguel, neste Dia dos Pais. J oão Miguel nasceu prematuro de seis meses em maio deste ano, mas não resistiu e faleceu no dia seguinte . Além do texto no Instagram, Whindersson postou uma foto chorando em seus stories.

“Hoje também é dia dos pais para quem está sem seu filho, você não deixa de ser quando Deus adota”, começou Whindersson. “Não sei o que aconeceu mas eu entendo seu sentimento, eu senti tudo que você sentiu. Eu senti a realidade de fato quando vi nascer, a gente fica com ciúme quando dizem que a mãe conhece o filho antes do pai, e o pais só no nascimento, mas é a mais pura verdade. A mãe quando olha pro bebê parece saber exatamente como seria, pro pai é uma explosão de novidades. Eu tinha vergonha de dizer ‘oi filho’ porque eu realmente tava conhecendo ele ali”.

“Vi que era verdade que ‘filho é uma preocupação constante’. Tudo era perigoso para ele, eu olhava as enfermeiras manipulando e eu queria falar para terem cuidado com ele porque a pele dele era sensível. Eu queria dizer como pegar nele, paa ter cuidado. Enfim, seu filho passando de mão em mão e nenhuma é a sua porque naquele momento a sua é um risco. Era como se meu cérebro dissesse ‘profissionais são humanos, humanos erram, e eu não posso deixar um erro acontecer aqui”, continua, ao lembrar sobre a rotina do hospital com João Miguel.





