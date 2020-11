Whindersson Nunes leva nova namorada para conhecer a família dele no Piauí

Reprodução/Instagram Whinderson Nunes leva Maria Lina para conhecer a família dele

O namoro de Whindersson Nunes com a estudante de engenharia Maria Lina parece estar cada dia mais sério. O comediante já contou que escreveu uma música para a amada e agora levou a moça para conhecer a família dele. Os dois estavam aproveitando uma viagem pelo Jalapão e pegaram um jatinho até onde os familiares do humorista vivem.

Segundo a Quem, Maria Lina conheceu Hagda Kerolayne e Valdenice Nunes, respectivamente irmã e mãe de Whindersson. A estudante teria se dado bem com a cunhada e com a sogra e até gravou Stories com elas, que postou em seu Instagram fechado para o público geral.